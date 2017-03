Diego Matamoros se siente traicionado por su expareja

Tras ser denunciado por Tanit Grande, por supuestos malos tratos, Diego pasa uno de los peores momentos de su vida.

En una entrevista reciente concedida a los compañeros de Semana, Matamoros explicó que el día del incidente había ido a la casa a llevar unos regalos a la niña que tienen en común, con la intención de arreglarse con Tanit, y al llegar la encontró con otro hombre en la puerta. Matamoros explica que perdió el control y que su intención era agredir al hombre, pero en la pelea, al parecer, alcanzó a su expareja, motivo por el que se siente consternado.

Tanit Grande declaró ante la policía que Diego no es el padre de la niña, aunque Matamoros aclaró que no lo es de forma legal, ya que no la ha reconocido, pero sí que es el padre biológico.

El 27 de marzo saldremos de dudas con la resolución del instructor del caso.