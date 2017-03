Terelu revela en directo, al guarrete de Lequio, su patosa relación con el sexo para 'calentar' el final de 'Las Campos'

Todo por la audiencia en la Telecinco de Paolo Vasile (La cruel guerra entre el conde Lecquio y la hermana de Terelu Campos).

Terelu Campos ha visitado este 23 de marzo de 2017 El programa de Ana Rosa. No para hablar de política, fútbol o televisión, sino como parte de una estrategia de marketing muy bien montada por los 'subalternos de Vasile (¡Las Campos o el terror al volante!: Terelu tiene problemas de freno en su primera clase de conducir).

Se trataba de echar un anzuelo al personal, para que sintonice este sábado 25 de marzo con el último episodio de Las Campos, que tendrá el sexo como tema central (María Patiño ('Sálvame Deluxe'): "Terelu no me da pena; ha tenido mil oportunidades").

Sobre este asunto, la hija de María Teresa se ha sincerado:

Terelu Campos ha respondido a las preguntas más directas de Alessandro Lequio, que no se ha cortado.

"¿Eres de mortero o de monedero? Mortero es por el pompis...", ha explicado el muy caradura con cara de vicioso y ante una aparentemente escandalizada Ana Rosa Quintana.

El 'aristócrata' también ha querido saber si Terelu se masturba.

"Varias veces", ha respondido.

Más tarde, Terelu Campos ha confesado con cara de susto: "duermo mal" (El capítulo de 'Las Campos' que más daño hará a Terelu y a su madre).

Esto ha dado pie a Ana Rosa para bromear: "Tienes que tener más sexo".

La presentadora también le ha recomendado que se saque el carné de conducir, después de que Terelu explicase estos días que no lo tiene porque le dan miedo los coches.



En otro orden de cosas, Campos ha hablado de su situación económica, ya que el último episodio de Las Campos que se emitió este sábado abordaba ese asunto. La coboradora ha negado estar en mala situación.

Lequio le ha reprochado gastar dinero en mantener una secretaria y un chófer.

Terelu ha negado que tuviera "chófer contratado".

"Le contrato cuando me tendo que mover y no hay nadie que me lleve, porque me cobra como un taxi".