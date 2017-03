Griso le da a Iglesias en todo su ego por escrachar a los medios: "Que a mí me señale no me afecta"

Es una de las periodistas de referencia de la televisión actual. Todas las mañanas, de lunes a viernes, en Antena 3, Susanna Griso comienza a analizar la actualidad desde las 8.30 horas en 'Espejo Público'.

La presentadora se confiesa en una entrevista a Vanity Fair este 24 de marzo de 2017 donde cuenta, entre otras cosas, cuál es la táctica que tiene Pablo Iglesias cuando los periodistas le resultan incómodos.

Ella misma sufrió las críticas del líder de Podemos a raíz de una entrevista que le hizo al entonces número dos de Podemos, Íñigo Errejón -Susanna Griso frena en seco las duras acusaciones de Iglesias: "No nos mate por contar las cosas, si no le gusta cómo son, cámbielas"-.

Recuerda que en pleno debate ideológico dentro del partido morado:

Llevábamos meses debatiendo sobre las diferencias estratégicas e ideológicas entre Pablo e Íñigo más allá de una batalla por el poder evidente. A mí se me ocurrió hacer un test muy sencillo para que no se escapase porque en Podemos, como buenos teóricos, tienen tendencia a irse por los cerros de Úbeda. Le propusimos el juego a Íñigo y a él le gustó, de hecho luego lo retuiteó, por eso tuvo tantísima repercusión. A gente del partido no le gustó y lo respeto. Les pareció que simplificaba mucho el debate. Lo único de lo que me arrepiento es que al cabo de dos semanas tuve a Pablo en el programa y podía haber repetido el mismo esquema, pero no lo hice porque pensé que eso ya estaba agotado, que ya se había hecho.

Y asegura que a partir de ahí comenzó a ser señalada desde el entorno de Pablo Iglesias después de que éste la pusiera en la diana:

La crítica la tolero mucho. Estoy muy acostumbrada. Llevo muchos años en esto, forma parte del juego. Que Pablo te señale, te pone evidentemente en la diana y hace que mucha gente en las redes sociales te cuestione, te critique, te insulte. A mí me importa poco. Este tipo de comentarios no me influye lo más mínimo ni me condiciona en absoluto en mi trabajo.

Eso sí, ella fue la primera en salir a defender a la Asociación de la Prensa de Madrid cuando sacó el comunicado en el que se denunciaban las amenazas y coacciones a los periodistas que están a pie de calle -Negre (El Mundo) aprieta a las tuercas a 'Echeminga': "¡Es intolerable que usted no condene el menosprecio de Iglesias a un periodista!"-: