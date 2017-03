Bigote Arrocet a 'Supervivientes': ¿otro drama para María Teresa Campos?

Se avecina tormenta de la buena en la relación entre María Teresa Campos y Bigote Arrocet. Este último acaba de ser elegido concursante para 'Supervivientes' (Telecinco) y eso pone en riesgo la estabilidad entre el artista y la periodista, al menos si se atiende a una insinuación lanzada en 'Sálvame' (Telecinco) por Mila Ximénez el 24 de marzo de 2017.

La tertuliana considera que Arrocet no le ha sido del todo sincero a Campos y, aprovechando que este 25 de marzo de 2017 va a estar en 'Sábado Deluxe', piensa hacerle la siguiente pregunta, según le confesaba a Jorge Javier Vázquez.

¿Por qué me entero de tu participación en Supervivientes antes que la propia Teresa Campos?

La propia Mila detalla que:

Esto no solo supone participar en un concurso de televisión, puede marcar un antes y un después en su relación con María Teresa. No va a ser igual, puede mejorar o de repente puede empeorar, porque sé lo que pasa y sé que los que están aquí lo pasan peor emocionalmente. Teresa va a recibir un bombardeo de noticias, críticas y comentarios que no sé si va a poder soportar.