'Sálvame' respalda a Belén Esteban y sospecha de una mano negra detrás de su biógrafo

No es un tema agradable para Belén Esteban, pero después de horas de silencio, el programa Sálvame decidió abordar por fin el tema sobre las polémicas declaraciones de Julián Fernández, su biógrafo no autorizado, recogidas por las revistas Pronto y Lecturas.

La princesa del pueblo no quiso pronunciarse demasiado al respecto y aclaró que ya ha puesto este asunto en manos de sus abogados, que tomarán las medidas pertinentes (Facebook se pone al rojo con un jeta que se quiere hacer millonario suplantando a Belén Esteban ).

El programa mostró apoyo total a su colaboradora, así como sus compañeros, entre ellos María Patiño (Belén Esteban se queda en estado de shock ante una biografía no autorizada).

Además, Esteban quiso agradecer desde el programa a Federico Jiménez Losantos el tratamiento sobre la polémica este miércoles en esRadio (El mayor palo de Belén Esteban y su conversación privada y crucial con Jesulín de Ubrique).

Mila Ximénez desveló que su compañero Jesús Manuel habló con María José Campanario, mujer de Jesulín de Ubrique, para conocer su versión, y sus palabras fueron rotundas:

"Me parece una barbaridad y una aberración lo que me estás contando. No sólo por su hija, sino porque hace mucho daño a sus hermanos. No hay duda de que es hija de Jesús y tiene todo mi apoyo".