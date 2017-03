Terelu casi se hace pis encima de los nervios en la cita a ciegas que cerró 'Las Campos'

"Qué bonito es el amor... cuando llega".

Además de una frase hecha, este fue también el título del último capítulo de Las Campos, en el que, como su nombre indica, han hablado sin tapujos de sus vivencias amorosas a lo largo de sus vidas.

'Las Campos' cerraron este sábado, 25 de marzo de 2017, su segunda temporada en Telecinco con un capítulo sobre el papel que tienen el amor y el sexo en sus vidas (El mal trago de Terelu durante unas pruebas médicas).

Terelu confesó estar convencida de que se encuentra mejor sola (Miriam Sánchez, ex de Pipi Estrada, recomienda a Terelu, tambien ex de Pipi, que use vibradores para masturbarse).Ha explicado, en una visita a una terapeuta, los dos motivos por los que cree que sus relaciones no han funcionado:

"Uno, por la mala elección, y dos, por la excesiva entrega".

Que Terelu se involucra a fondo en sus romances es algo que también opina su madre, María Teresa:

"Yo creo que ella lo da todo. Es muy sensible, se ha entregado mucho y ha habido cosas que le han hecho mucho daño".

Y también su hermana, Carmen Borrego: "A Terelu le han decepcionado muchas veces".

"No me gusta que me conquisten de una manera y finalmente sean de otra", ha afirmado Terelu.

"Detesto la mentira y a los que van de torpes pero luego son más listos...".

La presentadora de 51 años sabe bien lo que quiere, o, mejor, dicho, "lo que no quiere", y no duda en salir a buscarlo:

"Después del trabajo estoy cansada, pero siempre hago el esfuerzo de salir por ahí".

A pesar de que, como ha asegurado, esto a veces le supone un auténtico "sacrificio".

Pero a pesar de estar desanimada para el amor, la tertuliana de 'Sálvame' se atrevió a abrirse un perfil en una conocida aplicación para ligar bajo el pseudónimo de Lourdes, su segundo nombre (Terelu revela en directo, al guarrete de Lequio, su patosa relación con el sexo para 'calentar' el final de 'Las Campos' ).

Lara Dibildos ha decidido que su amiga Terelu tiene que espabilar y seguir conociendo hombres, por eso le ha preparado una cita a ciegas con un amigo suyo para conocerse. Terelu estaba especialmente nerviosa por si luego el hombre no le gustaba nada, además le ha costado bastante decidirse por el modelito.