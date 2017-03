Un votante de Trump destroza a la izquierda mediática: "Le destestan porque saben que no les necesita"

Lección de periodismo de Jordi Évole en laSexta con un gran 'Salvados' sobre el auge de los populismos. El buen periodismo es escuchar a la gente de la calle, ponerse un rato en su lugar y eso es lo que ha hecho Évole. Comparar el programa de este 26 marzo 2017 con la cobertura de la misma cadena a manos de Ana Pastor y Helena Resano, histéricas con los latinos que votaron a Trump: "¡Nos cuesta entender que les hayan votado!" y verán la diferencia.

En España estábamos muy acostumbrados a tratar al votante de Trump como tonto. Llevan muchos meses insultándolos. "Trump es machista, lenguaraz y xenófobo", decían.

Ferran Gallego: "Eso de que la izquierda y la derecha son lo mismo ya lo decía el fascismo en los años 30"

Évole detesta a Trump y a Marine Le Pen pero en la primera parte que hemos visto de 'Hijos de la ira. De Trump a Le Pen', [la segunda se emitirá el próximo 2 de abril 2017], en lugar de poner cara de pasmo ha viajado a la América profunda para escuchar las razones de los votantes de Trump y a Francia para oír a los del Frente Nacional de Marine Le Pen.

En esta primera parte, Jordi Évole ha visitado el estado de Michigan, en el Midwest americano. Allí, el periodista Fernando Peinado describió la región como un lugar que ha pasado de ser el motor industrial del país a verse castigado por la desindustrialización y la falta de oportunidades. Y donde más votantes han pasado de votar a los demócratas a optar por Trump.

CREADOR DE EMPLEOS

En un bar de las afueras de Detroit, Évole habla con varios ciudadanos de clase trabajadora que le cuentan por qué han cambiado de Obama a Trump. Allí encontró a un trabajador de la preimpresión que en tono pausado y sin aspavientos repartió estopa a las 'celebrities' de Hollywood:

"Alec Baldwin dijo que se iba a ir si ganaba Trump y ahí sigue. Meryl Streep es una gran actriz pero 'cierra la boca porque no me importa lo que dices sobre el mundo real'. Los actores de Hollywood no viven en el mundo real, no tienen por qué hacerlo. Pero el resto no ganamos 30 millones al año. Ven y ponte en mi lugar antes que condenar mis opiniones"

"Mucha gente votaría al tipo que dice 'Te voy a alimentar gratis'"