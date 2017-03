'Sálvame Deluxe': Jorge Javier destapa los problemas de peso de Melani Olivares y engorda Telecinco

Parecían al borde del abismo y no han caído. Daba la impresión de que la fórmula implantada hace años por Paolo Vasile, con ingredientes tan simples como morbo, sexo, cutrez y mucho desparpajo, se había agotado, pero todo indica que sigue funcionando. Eso si: con nuevos ingredientes

A Telecinco no le va mal con su último experimento. El cambio radical que supuso que el Deluxe dejara la noche del viernes para pasar a la del sábado está resultando ser un acierto, al menos en los audímetros.

De hecho este sábado 25 de marzo de 2017el nuevo Deluxe de Jorge Javier Vázquez lideró la noche con un 14.6%, suficiente para imponerse al 11.2% de El Peliculón de Antena 3 con La noche más oscura y también al 10.1% que hizo Cuatro con la emisión de La bella y la bestia de Disney ahora que la versión en carne y hueso está arrasando en los cines.

Jorge Javier no sólo tuvo la oportunidad de entrevistar a Bigote Arrocet antes de irse a Supervivientes sino que incluso le sacó un jugoso titular. El humorista llegó a asegurar que a su novia, María Teresa Campos, no le parece mal que se vaya a Honduras pero que en caso de que no hubiera querido él se hubiera marchado igual.

Claro que si comentada fue la entrevista a Arrocet, no digamos ya los problemas con la báscula de la actriz Melani Olivares. La que fuera inolvidable Paz de Aída ofreció este sábado un duro y esclarecedor testimonio sobre la maternidad ahora que vuelve a estar embarazada ( Brutal confesión de la actriz de 'Aída': “No me reconozco, parezco un chorizo criollo”).

La actriz apareció embarazada de 38 semanas y confesó que no está llevando muy bien los cambios que ha sufrido su cuerpo:

"No me gusta estar embarazada. He engordado 25 kilos. No me reconozco ni a mí misma".

Y aunque su pareja, Gorka, le dice todos los días, lo bella que está ella aseguró:

"Se lo agradezco pero sé que parezco un chorizo criolllo. Me he puesto ciega a helados y galletas con leche".