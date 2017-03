Errejón vuelve a la tele y la lía: se desmarca de la última metedura de pata de Iglesias y deja retratado a Monedero

Le ha bastado una sola aparición pública a Íñigo Errejón desde hace semanas para volver a sembrar discordia en el partido podemita. Y eso que el ex portavoz parlamentario derrotado en Vistalegre 2 está desplazado a la segunda fila, física y moralmente, y mantiene un perfil bajo desde que se cerrara el cónclave con su entrega de las armas.

Este 28 de marzo de 2017 fue entrevistado en Los Desayunos de TVE por Sergio Martín y sus colaboradores, y en un par de preguntas y con pequeñas respuestas sutiles, Errejón metió sus pullas a diestro y siniestro. Que no son otros, que Pablo Iglesias y Monedero:

La periodista Victoria Prego preguntaba sobre un asunto de rabiosa actualidad; Iglesias solicita en una proposición no de ley "suprimir el artículo 578 del Código Penal". Y el podemita Errejón se desmarcaba de esta petición trasnochada de su líder:

Victoria Prego: Una cosa es discutir sobre las injurias y calumnias, y otra es pedir la retirada del artículo 578 del Código Penal que tipifica el delito de enaltecimiento del terrorismo y que es el instrumento con el que se está intentando parar el yihadismo terrorista. Pedir la retirada de ese artículo o no lo han pensado o no se han fijado. Y le pregunto si ha participado usted en esa proposición no de ley.

Errejón: Lo han trabajado los compañeros que trabajan en temas de Justicia y Derechos Civiles y yo no pertenezco a esa comisión. Lo primero es que seamos capaces de garantizar la seguridad contra el terrorismo yihadista, y no sé si este tipo penal ayuda a compartirlo, si ayuda, ahí tenemos que tener una discusión, para que podamos conciliar el combate al terrorismo sin perder derechos por el camino. El equilibrio está en una discusión muy compleja.

Victoria Prego: ¿Pero no retirando el artículo?