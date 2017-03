Salvaje bronca entre el 'Loco' y el 'Lobo' a cuenta de Messi: "Cállate la boca, Carrasco, hablas como un fanático"

'Loco' Gatti, ex portero argentino, y 'Lobo' Carraso, ex futbolista del Barça, protagonizaron un fuerte enfrentamiento a cuenta de la figura de Leo Messi.

Curiosamente, fue su compatriota el mostrarse muy crítico con el argentino, del que dijo que en otra época el azulgrana sería suplente en caso de haber coincidido con los Maradona, Cruyff, Pelé y compañía, algo que disgustó a Carrasco, un reconocido admirador de Leo.

Gatti: Yo creo que no han tratado mal a Messi en Argentina. Fue discutido al principio, ahora no, enamoró con su juego en el Barça pero no ha dado el golpe en la selección. Y hasta que no gane algo...

Carrasco: ¡Pero si no es nada Argentina sin Messi, no es nada! Alemania os arrasa y nosotros os quitamos el balón hasta que acabe el partido.

Gatti: Hablas como un fanático, no como un jugador de fútbol

Carrasco: A mí es que me ha enamorado...

Gatti: Parece que no has jugado al fútbol, hablas como un fanático. ¡Tampoco es para tanto!

Carrasco: ¿Tu has visto algo como Messi?

Gatti: Tres, cinco, siete, diez...Pelé, Alfredo [Di Stéfano], Maradona