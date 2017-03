Ignacio Camacho sacude a Ciudadanos: "En Murcia se ha metido en un lío por bisoñez y chulería"

El carajal montado en Murcia con el intento de la oposición de tumbar al presidente, Pedro Antonio Sánchez, del PP, centra gran parte de la actualidad política española.

Ciudadanos, socio de Gobierno de los populares, y que empezó por mover la silla al mandatario de la Región de Murcia, ahora no sabe a qué carta quedarse desde el mismo momento en que el PSOE le madrugó la moción de censura que el partido naranja había amenazado con presentar.

'El Cascabel' (13TV) del 28 de marzo de 2017 le dedicó varios minutos al papelón hecho por la formación de Albert Rivera. El primero en abrir fuego fue Jaime González:

Y pasaba a darle cera a Ciudadanos:

Tiene un problemón, se ha metido en un callejón del que no puede salir y el PSOE, sabiendo que estaba en un callejón sin salida, lo que ha hecho ha sido ponerle entre la espada y la pared. A mí me parece que el PSOE ha jugado la baza que tiene que jugar; 'Oye, vosotros vais de farol, apoyáis o no apoyáis la moción de censura'. Pero estos señores de Ciudadanos que han puesto el grito en el cielo y dando lecciones de moralidad, resulta que están en un callejón del que no pueden salir y el PP también le ha cogido la medida a Ciudadanos.