Corcuera fulmina a Txapote: "Un tío con ese historial, ¿cómo le puede importar un pimiento que se le muera el padre?"

El sanguinario etarra Txapote, el mismo que con su pistola dejó secos a Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica, Fernando Buesa, Gregorio Ordóñez o José Luis López Lacalle, podrá visitar a su padre enfermo gracias al permiso concedido por el juez de vigilancia penitenciaria José Luis Castro.

Un conocedor de cómo se las gastaba en los años del plomo este terrorista fue el exministro de Interior, José Luis Corcuera, que en la noche del 29 de marzo de 2017 estuvo en 13TV en 'El Cascabel' y no se cortó un ápice a la hora de afirmar taxativamente que a Txapote no le importaba en realidad el estado de su padre si se tenía en cuenta su nulo respeto o aprecio por la vida de otras personas.

Corcuera dejaba una frase contundente sobre este desalmado terrorista:

Le dejó retratado como un auténtico cobarde:

Además de ese historial, ese tal Txapote, cuando estaba en la Audiencia Nacional, era un tío aparentemente muy echado para delante, pero a todos los asesinó a traición, es decir no avisaba que iba a ir a por ellos. Porque si a mí me avisa que va a ir a por mí yo igual me aprovisiono de una pistola y a ver quién la palma.