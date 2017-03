Broncazo masivo en 'Sálvame' que acaba con Mila Ximénez, Belén Rodríguez y Terelu Campos abandonando el plató

¡La que se ha liado en 'Sálvame'! Broncazo múltiple que provoca que Mila Ximénez, Belén Rodríguez y Terelu abandonasen el plató del programa de Mediaset.

Sucedió este jueves 30 de marzo de 2017.

Intentemos ir por partes, para desgranar las profundidades del conflicto: por un lado tenemos a Mila Ximénez, que según rezan las crónicas del lugar, estalló de ira, rabia y frustración.

La personaje en cuestión llegó incluso a llamar "mentirosa" a la hermana de Terelu Campos, Carmen Borrego, en presencia de la ex presentadora de Telemadrid.

El enfado de Mila vino a cuenta del fichaje de Bigote Arrocet, actual pareja de María Teresa Campos, por Supervivientes, lo que ha provocado que la familia Campos se haya situado en el foco de algunas críticas de los colaboradores de 'Sálvame'.

Carmen Borrego acudió al programa de Ana Rosa Quintana, en el mismo canal, para defender a Bigote y para atacar al Conde Lecquió, que debió soltar, quizás porque sí, que tanto ella como su hermana Terelu filtraban información de la pareja formada por María Teresa y el tal Edmundo.

Con ese material, Mila se puso como el bicho del pantano y Belén Rodríguez, allí presente, salió en defensa de las Campos.

Le espetó, muy digna, Belén a Mila, que afirmó tener información que no iba a desvelar por respeto, como si el respeto importara en 'Sálvame'. Por eso mismo, se fue del plató, y Terelu no quiso ser menos e hizo lo propio.

Luego volvió y aportó su parte de carnaza, no física, sino en materia declarativa, al debate:

Estoy harta de comerme los problemas de los demás. Mi madre está por encima de todo, pero yo no puedo estar siempre en primera línea de una batalla que no me pertenece, me pertenece mi madre, no la relación de mi madre