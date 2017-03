Daniel Portero apalea a Iglesias: "Este cree que sólo se ensalza a ETA en Twitter"

Los tuits insidiosos, vejatorios y de incitación al odio de Cassandra, la joven estudiante que ha sido condenada a un año de cárcel por enaltecer a ETA celebrando el asesinato de Carrero Blanco, siguen dando mucho de sí.

Entre otras razones, a esta tuitera podemita le han ido sacando otras 'perlas' en las que ha deseado la muerte de Mariano Rajoy, Cristina Cifuentes, José Ignacio Wert o Angela Merkel, mensajes por los que perfectamente podría haber sido juzgada y condenada.

'El Cascabel' (13TV) tuvo como invitado estelar en su plató la noche del 30 de marzo de 2017 al presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero -cuyo padre, Luis Portero, fiscal jefe de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, fue asesinado por ETA en el 2000 a la puerta de su casa- - Seguir leyendo: http://www.libertaddigital.com/opinion/daniel-portero/11-anos-desde-el-asesinato-de-luis-portero-61361/al quien no le sorprendió el masivo apoyo de Podemos a la tuitera, pero se preguntó al mismo tiempo por qué a otros condenados por escribir bestialidades en las redes sociales no han contado con el mismo protector de los dirigentes morados.

Portero tenía muy clara la respuesta:

Apuntaba que:

Como sigan, verdaderamente esa reiteración, que es lo que ha ocurrido, y lo quiero comparar con Cassandra, no es lo mismo que pasó con Guillermo Zapata, que únicamente sólo teníamos una referencia a Irene Villa y por eso no pudimos avanzar porque no había un contexto y no se podía deducir una intencionalidad. Evidentemente, lo de esta señorita o señora tiene un contexto, una intencionalidad y tiene una reiteración. Si sigue Garzón por los mismos derroteros, nosotros le interpondremos efectivamente esa querella.