Marhuenda se harta de las idioteces del de 'Mongolia' y del partidismo de Ferreras

"Había gente que decía; ¡no nos lo podemos creer, Marhuenda y Mongolia juntos! ¡Pues sí!" Y así fue el saludo de Antonio García Ferreras a Edu Galán, de la Revista Mongolia, contando con el periodista Francisco Marhuenda en el plató...

El debate sobre el humor, la sátira, la libertad de expresión y el enaltecimiento del terrorismo en todo lo relativo al caso Cassandra no tardó nada en saltar, con el de Mongolia atacando al de La Razón sin cesar con la venia de Ferreras. Marhuenda no se anduvo con tonterías y salió a defenderse de los ataques gratuitos:

Edu Galán : La sátira no es humor, utiliza el humor, lo grotesco y la seriedad... Lo que tienes que saber es ejercitar tu libertad de expresión y bordear los límites del Código Penal. [...] En esto voy a estar de acuerdo con Marhuenda, que me encanta hablar con un comisario.

Así fue el aperitivo y el debate enseguida quedó desbocado:

Edu Galán : Vosotros hacéis portadas que a mí también me ofenden y molestan. Yo compro La Razón, soy su único comprador.

Interrumpía el festival del humor Ferreras, encantado: "Paco, ¿por qué tú dices que Mongolia es basura?" Marhuenda estalla contra los 'golfos' de la Revista Mongolia: "Es basura, no periodismo".

Marhuenda: Porque es un humor zafio, grosero. No hace gracia. Dicen medias verdades, manipulaciones, dibujos groseros. Dais pocos de sí. Yo no me meto con Gonzalo Boyé, tu socio.

Edu Galán: Paco, eres tan de derechas, macho.

Marhuenda: ¿Tú qué sabes de mí ideológicamente? Nada. Esa superioridad que ejercéis los de izquierdas...

Edu Galán: No, Paco, yo tengo muchos amigos de derechas que me llevan a sitios de comer cojonudos.

Marhuenda: Otro tópico... Yo podría meterme con Gonzalo Boyé y decir que es un niño rico y pijo. ¿Qué sabéis de mí si nunca habéis hablado conmigo? ¿Os metéis con los actores de izquierdas? No, siempre con lo mismo. Si me conocierais sabríais que me gusta que se metan conmigo, pero con talento.