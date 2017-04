Luis Balcarce le canta las cuarenta a los defensores de Cassandra: "A las víctimas de ETA hay que cuidarlas"

La tuitera Cassandra Vera, aunque más bien habría que referirse a él como Ramón, tal y como le nombraron en el juicio los magistrados que le juzgaron, ha conseguido convertirse en el centro del debate nacional y ocupar horas de tertulias.

La noche del 31 de marzo de 2017, 'La Marimorena' (13TV) dedicó varios minutos a los mensajes de esta joven estudiante y la principal controversia versó sobre el motivo por el cual se la había juzgado y condenado a un año de cárcel, si por los tuits en sí o por lo que podía desprenderse de ellos, el enaltecimiento de ETA.

La comunista Libertad Martínez aseveraba que:

Luis Balcarce, redactor jefe de Periodista Digital, puntualizaba un aspecto de vital importancia:

Es muy importante leer la sentencia. Los jueces no la condenan por la broma. El marco en el cual Podemos pone a Cassandra es que ya no se pueden hacer bromas sobre Carrero y ese no es el marco. A los jueces por ejemplo les llama la atención que alguien que está estudiando Historia diga estas barbaridades. Porque claro, son 13 tuits sobre Carrero, pero los jueces encuentran en el teléfono de Cassandra la foto de unos señores con una bandera de ETA o encuentran tuits de Gora ETA y encuentran tuits con pioletazos. Está obsesionada con dar pioletazos a todos, a Wert, a Cifuentes y a todo Dios. A ella no la condenan por la broma fácil, sino porque está incitando al odio y justificándolo.