El 'pepinazo' de Jorge Javier Vázquez: ¿Leticia Sabater a 'Supervivientes'?

Al igual que Leticia Sabater quiere meternos por los ojos su 'Pepinazo', el que quiere pegar un ídem es Jorge Javier Vázquez si, como presentador de 'Supervivientes' consigue tener en el programa a la cantante y presentadora.

De momento, ya hay una nutrida nómina de nombres que pueden dar juego: Bigote Arrocet, Laura Matamoros, Luis Rollán, Gloria Camila, Alba Carrillo y su madre. Pero el casting no está cerrado y se le quiere poner una guinda.

Esta puede ser la de Leticia Sabater que, en declaraciones a Ecoteuve, reconoce que podría estar entre los concursantes que viajen a Honduras.

De momento, no me he planteado ir a Supervivientes. No es ni que sí, ni que no, sino que de momento, no me lo he planteado.