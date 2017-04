Salvajada en 'Sálvame': Terelu se derrumba y Mila despelleja a Borrego

Decir 'Sálvame' es sinónimo de broncas a tutiplén. Las ha habido de todas las formas y colores, pero como la vivida en la tarde del 31 de marzo de 2017 ha habido poquitas.

El triángulo de las Bermudas de esta salvajada lo conformaron una Terelu que está completamente desquiciada por lo que toca a su familia, su propia hermana, Carmen Borrego, y Mila Ximénez, que está con el cuchillo en la boca contra la hija menos mediática (por el momento) de María Teresa Campos.

Gema López era quien encendía la mecha:

La primera en ponerse melodramática fue Mila Ximénez, aunque la que acabó dando la espantada fue Terelu:

Para caldear el ambiente, declaraciones de Carmen Borrego contra Ximénez:

Y ahí ya se desencadenó todo el temporal:

¡La has cagado! ¡La has cagado pero bien! No solamente eres una mentirosa... qué jeta tienes. Borrego es la más lista de todos. La que ha aprendido a llevárselo sin mojarse. Es muy lista. A mí se me hincha lo que no se me tiene que hinchar porque no estabas tu sola, estaba alguien contigo. No voy a aguantar a Carmen ni esto. Los tienes cuadrado Carmen.