Carlota Corredera la monta gorda contra los que se burlan de los obesos

Carlota Corredera ha dado un golpe sobre la mesa y le ha puesto los puntos sobre las íes a aquellos que se burlan de las personas con sobrepeso.

'Tú también puedes', que saldrá al mercado en mayo de 2017, es una guía para ayudar a las personas con obesidad, pero al mismo tiempo un mensaje a aquellos que ridiculizan a quienes tienen unos kilitos de más.

El libro lo he escrito solo con un objetivo, que es ayudar a la gente con sobrepeso. No lo he hecho por dinero, no lo he hecho por proyección mediática, no lo he hecho por proyección personal ni profesional porque yo ahora mismo trabajo en televisión, tengo dos programas, dicen que estoy en todas partes y todas esas cosas que dicen, pero es verdad, o sea, yo he escrito el libro porque quiero ayudar a la gente que como yo ha sufrido y sigue sufriendo por un problema tan incomprendido en este país como es la obesidad.