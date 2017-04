'Got Talent': El sorprendente cambio de look de Edurne

La cantante Edurne ha sorprendido a todos sus seguidores con un cambio de look radical. La jurado de 'Got Talent' colgaba una foto con su nuevo peinado en una red social, que no pasó desapercibida.

Su nuevo peinado, le da un toque más sofisticado a la artista, que considera que este es el primer cambio de muchos otros que están por venir. Habra que esperar para saber de qué cambios habla; laborales, sentimentales...a saber.

De lo que no hay ninguna duda es que el cambio es tan fundamental en estos oficios como el agua para sobrevivir. Hay que estar constantemente reinventándose para mantener la atención de los fans.