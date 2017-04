Inda despedaza a la tuitera Cassandra: "¡Qué dé gracias a Satanás por caerle sólo un año!"

Eduardo Inda, que la noche del 1 de abril de 2017, estuvo 'on fire' en 'laSexta Noche' le dio una auténtica lección a la tuitera Cassandra de la que no dejó ni las migajas:

Yo estoy a favor de que el enaltecimiento del terrorismo siga en el Código Penal. Cassandra Vera tiene que dar gracias a Dios o al Diablo de que no le hayan metido más años de cárcel. Dijo que le molestaba que Rajoy no haya recibido un balazo en la cabeza, o que 'esperemos que Cifuentes muera antes de las 12' o lamentó que Adolfo Suárez no haya muerto con una bomba bajo su coche o pidió que José Tomás muera lenta y dolorosamente