Un tuit vomitivo de Cassandra deseando la muerte a niños y el 'rasta' zote de Podemos incendian La Sexta

Después de algunas semanas de tranquilidad y no demasiados enfrentamientos, La Sexta Noche volvía este sábado a registrar momentos de tensión en su plató.

El programa que cada fin de semana conducen en La Sexta Iñaki López y Andrea Ropero se fue este 1 de abril de 2017 a los obvio: Cassandra Vera.

Porque si alguien ha acaparado atención estos días ha sido la más famosa y controvertida tuitera del momento, que intervenía en directo desde Murcia.

Como era de esperar, su intervención contaba con defensores y detractores. Pero en este último "bando" destacaba nuevos tuits, revelados por Eduardo Inda, y que la protagonista (así como algunos medios) han tratado de ocultar en los que manifestaba su "asco" por los niños pequeños, repulsión expresada en numerosos comentarios que incluso llegaba a desear la muerte de los pequeños.

Ella, que quiere ser profesora, quedaba de esta manera en muy mal lugar.

Así que Inda comenzaba atacando a Cassandra, nuevo icono de la izquierda, afirmando que "estoy a favor de que el enaltecimiento del terrorismo siga en el Código Penal.

Cassandra Vera tiene que dar gracias a Dios o al Diablo de que no le hayan metido más años de cárcel. Dijo que le molestaba que Rajoy no haya recibido un balazo en la cabeza, o que 'esperemos que Cifuentes muera antes de las 12' o lamentó que Adolfo Suárez no haya muerto con una bomba bajo su coche o pidió que José Tomás muera lenta y dolorosamente".

Para después entrar al tema más espinoso, y que se ha sido utilizado como argumento de lo más grave de la sentencia, su inhabilitación para ser profesora:

"se queja de que no va a poder ser profesora en los próximos 7 años, pues menos mal, porque dijo en otros tuits que odiaba a los niños y a los heteros, y que mataría a los niños pequeños". "Yo creo que hay que llevarla, no a la cárcel, a Ciempozuelos. Tiene que dar gracias a Satanás de que no le hayan condenado más años, ya que lo que ha hecho es un delito".

Pero no iba a ser la única controversia del programa. El periodista se veía cara a cara con el exparlamentario de Podemos, Alberto Rodríguez. El conocido por sus rastas.

Al llegar el plató el podemita ironizaba diciendo "por fin voy a conocer a mi amado", pero el momento "amor" se iba a quedar en una anécdota.

Mientras el dirigente morado explicaba que su partido hace propuestas a diario, Inda le reprendía:

"a Alberto Rodríguez le criticaron porque cuando llegó a Congreso llevaba rastas y yo aquí dije que a mí eso me daba igual, que lo único es que para peinarse iba a ser un poco más lío para él y que se tiene que lavar el pelo más veces que los demás, pero eso es un problema suyo. Dicho todo lo cual, lo que tiene que hacer Podemos son propuestas para mejorar este país, no hacer circo".

Y Rodríguez, que incidía en sus propuestas, se llevaba otro rapapolvo: