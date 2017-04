'El Hormiguero 3.0': Eva Longoria, muy emocionada con su visita al programa de Pablo Motos

Eva Longoria, acompañada de María Bravo, estarán en el 'El Hormiguero 3.0' para promocionar la Gala de la Fundación Global Gift que se celebrará en el Teatro Real de Madrid el próximo 4 de abril de 2017.

La actriz norteamericana ha publicado un tuit en el que muestra su emoción por la cita con Pablo Motos y su equipo. Y es que Motos, ha conseguido a pulso, convertirse en el presentador que entrevista en España, a las principales estrellas mundiales. ¡Todas quieren ir!.

I’m so excited about going to @El_Hormiguero with #PabloMotos and @MariaRBravo tomorrow night! #GlobalGifting! #28011- GLOBAL pic.twitter.com/t5kkcX5sqx