Imponente rapapolvo de Pérez Henares al senador socialista Cepeda por defender al 'lacayo de Maduro'

Tremenda bronca la que le echó el periodista Antonio Pérez Henares al socialista José Cepeda por culpa de la última patochada de Zapatero, y porque el senador defendía la cara dura del expresidente.

Fue en El Cascabel de 3 de abril de 2017 en 13TV, justo 24 horas después de que Zapatero hubiera tenido el coraje y la poca vergüenza de negarle a Ana Pastor en laSexta hasta tres veces que el venezolano Leopoldo López sea un preso político del régimen. El 'amigo' de Maduro se niega a admitir que Leopoldo López es "un preso político" .

Dice Zapatero que está intentando mediar en el conflicto venezolano, pero lo cierto es que se ha convertido en el auténtico lacayo de Nicolás Maduro, vilipendiado además por la oposición en el país bolivariano. Vapuleo al lacayo de Maduro: "Es un miserable y un ser infame; ojalá se convierta en un apestado nacional".

A Pérez Henares le hierve la sangre y le metió un buen rapapolvo al expresidente y de paso al senador socialista Cepeda que tuvo la desfachatez de tratar de defender lo indefendible:

Lo de Zapatero es de vergüenza democrática mundial. Mientras que Leopoldo López está en la cárcel, Zapatero está blindando a Maduro. ¡No está haciendo ningún trabajo! Estás defendiendo lo que es indefendible! ¡Se ha alineado con un golpista contra la democracia! Zapatero lo único que ha hecho allí es dividir a la oposición y darle excusas a Maduro incluso contra Felipe González.

Zapatero ha hecho un papel vergonzante y a mí como español me avergüenza. No ha tenido la vergüenza torera de decir que es un preso político... ¿Tú estás con el golpe o no? ¿A quién no le da vergüenza eso? Aquí el único que se manipula es Zapatero, que va de bastoncillo de Maduro, que hace risas cuando tiene a presos políticos. Estáis defendiendo lo indefendible. No hay argumentos. ¡Zapatero está con Maduro! Lo que está haciendo Zapatero no tiene nombre.