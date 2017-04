Arrimadas niega el tripartito desmintiendo la excusa de Pedro Antonio Sánchez

Inés Arrimadas era la portavoz elegida del partido Ciudadanos para participar en 'Al Rojo Vivo' de laSexta este 4 de abril de 2017 y aportar las explicaciones necesarias al respecto de la dimisión del Popular presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Pedro Antonio Sánchez, presidente popular de Murcia, tira la toalla y dimite:

Nosotros somos implacables contra la corrupción, y la gente que votó a Ciudadanos en Murcia ha conseguido que no haya al frente una persona que tenga cuatro o siete imputaciones. Hoy han ganado el sentido común y los murcianos.

Sin embargo, Inés Arrimadas aprovechó para desmentir el motivo supuesto por el que Sánchez habría dimitido, según ha explicado el mismo expresidente en la rueda de prensa de su renuncia: que Ciudadanos, Podemos y el PSOE hubiera montado un tripartito para desbancar al PP y gobernar de esa manera. Toni Cantó cierra la boca a la altanera Montero por culparles de apoyar a Pedro Antonio Sánchez en Murcia :

El PP sacrifica a Sánchez por un plato de lentejas.

Evidentemente no existía esto, pero qué vamos a de un señor que dijo que iba a ir y que ha estado cuarenta y cinco días atornillado al sillón. Algo se tenía que inventar el buen hombre para dar una explicación ahora... Yo no quiero meter el dedo en la llaga, pero es evidente que nosotros no íbamos a formar un gobierno tripartito. Lo habíamos dicho y lo habíamos firmado.