Arcadi Espada se ensaña con el 'escocido' Carmona y el socialista le trata de cateto

Tensa tertulia en ‘El Programa de Ana Rosa' de Telecinco este 5 de abril de 2017, principalmente con un fuerte enfrentamiento dialéctico entre el socialista Antonio Miguel Carmona y el controvertido periodista Arcadi Espada.

A lo largo del debate tuvieron varios encontronazos, hasta el punto de que Ana Rosa les preguntó si tenían alguna inquina personal. El último de los rifirrafes llegó como consecuencia el jugoso tema de Ramón Espinar y la Coca-Cola:

Arcadi Espada: Lo de Espinar y la Coca-Cola no es un error, es la práctica de la doble moral. Es el suelo donde esta gente está instalados, es el absoluto desprecio de la cosa pública.

Carmona: Hoy llevas un día de moral... ¡Dime dos libros sobre moral!

Arcadi Espada: No, ¡a mí no me hagas exámenes! Yo no soy como tu amigo Iglesias. ¿Te duelen, verdad, las lecciones de moral? Estás dolorido, eh.

Ana Rosa: ¿Tenéis un pasado o algo?

Arcadi Espada: Lo que tengo es una profunda decepción política cuando este señor venía tanto a esta mesa y nos decía que jamás iba a permitir un gobierno de Podemos en la ciudad de Madrid.

Carmona: Y no lo he permitido. Otra cosa es que tú querías que votara a Esperanza Aguirre. Y entre Aguirre y Carmena... Yo las preferencias de Aguirre y de Arcadi Espada, que son conocidas por todo el mundo, incluidos los libros de moral que no has leído...

Arcadi Espada: ¿Estás escocido? ¡Pero no lo exhibas!

Carmona: Lecciones de moral, las justas. Hay que leer libros antes.

Arcadi Espada: A ti hay que dártelas bastante.