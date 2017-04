Broncazo nada diplomático de 'Chencho' Arias a Carmelo Encinas: "¿Es que tú eres el Papa?"

La dimisión del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, es el tema político que acapara la atención de las tertulias políticas.

La noche del 4 de abril de 2017, en 'El Cascabel' (13TV), se dedicaron varios minutos a analizar esta cuestión. En un momento del debate se desató una tremenda bronca entre el diplomático Inocencio 'Chencho' Arias y el periodista Carmelo Encinas.

Este último desmentía las afirmaciones de que nunca hubo presiones sobre el mandatario murciano y que tampoco la moción de censura habría deparado un tripartito en la Región de Murcia:

Desde la información que yo tengo y creo que la tengo de primera mano, no tiene nada que ver con el relato oficial que nos ha contado Maíllo. Sí que hubo presiones de Génova desde la pasada semana, incluso algún periódico, y no de izquierdas, lo ponía en portada. El señor Martínez Maíllo ha construido un relato que está muy bien, que le ha quedado muy bien, que encaja con lo que ha dicho Pedro Antonio Sánchez, pero que no es real. Lo segundo es que nunca hubiera gobernado el tripartito. No es verdad. Es que poco menos que Pedro Antonio Sánchez se ha presentado como el salvador para que no gobierne Podemos. ¿De dónde se ha sacado esa milonga de que Ciudadanos iba a apoyar a Podemos? Tengo la mejor fuente imaginable para saber que eso no lo hubiera consentido Ciudadanos. Eso se lo está inventando y la realidad es que se estaba convirtiendo en un verdadero grano en el trasero esta historia. A Pedro Antonio Sánchez se le ha estado buscando darle una buena salida.

Arias, sin embargo, no quedaba convencido con la exposición de Encinas:

Te doy la razón con lo de que espantar con el tripartito no tenía base, que no se iba a producir. Ahora, tu versión de que es real de que le estaban presionando desde hace tiempo y que él decía que no se iba, enfrente de la de Maíllo o de la mía, ¿por qué tú estás en posesión de la verdad? ¡Explícamelo! ¿Por qué tu relato es fidedigno y el mío no? Pedro Antonio Sánchez le ofrecio hace tiempo el puesto a Rajoy y Rajoy, que es Génova, le dijo, 'no, tú quedate ahí'.

Encinas alegaba:

Esto son fuentes directas, no es algo que me invente.

'Chencho' Arias se calentaba:

¿Por qué tu fuente es mejor y directa y la mía no? ¿Es porque yo llevo pajarita?

El periodista insistía:

No sé cuál es tu fuente, pero te voy a decir una cosa. Tú has hecho antes un relato de que todo el PP de Murcia parecía estar detrás de Pedro Antonio Sánchez cuando no es verdad, ya te lo digo yo, es una parte nimia.

Arias ya directamente pasaba a mostrar una indignación más que notable:

Lo que no entiendo es por qué tú eres el Papa en esto. ¿Por qué tu verdad es la verdad y yo, que he conozco a media Murcia...?

Encinas replicaba: