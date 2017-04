La misiva de Mila Ximénez que aniquila del todo a Carmen Borrego

Mila Ximénez está dispuesta a dar el todo por el todo con tal de mantener a raya a Carmen Borrego, la hija hasta ahora nada mediática de María Teresa Campos.

La tertuliana tiene claro que Borrego ha ido filtrando conversaciones y datos sensibles sobre la relación de su madre con Bigote Arrocet, algo que ella le ha echado en cara, aunque asume que debería de controlar su ímpetu:

Subraya que:

Mi relación con ella me provoca algo parecido a las rancheras de la Dúrcal. En concreto a una que decía: Fue un placer conocerte y tenerte unos meses. Aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito y aunque no me quisiste. Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir.

Se tira directamente a la yugular:

Carmen, me produces un sentimiento que raya en la lástima. Has crecido en un jardín regado y cortado con tijeras que cortaban tus esquejes, como hierba mala que perjudicaba a las flores mimadas sin tenerte en cuenta. Y sé que eso es duro. Tengo la sensación de que has sido durante un tiempo un miembro perdido en la manada. Ahora te están diciendo que tienes pedigrí. Y te has levantado del suelo con el aplauso de halagos vacíos de contenido. No hay mayor torpeza que apoyarse en muletas compradas en rastrillos. Me pareciste interesante, pero solo unos minutos.