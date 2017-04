'Chani' Pérez Henares no le pasa ni una tomadura de pelo a Quique Peinado: "¿Desear la muerte es humor?"

Wyoming y Dani Mateo han sido denunciados por una asociación de amigos del Valle de los Caídos por sus burlas y chanzas al monumento franquista.

Obviamente, laSexta ha puesto en marcha la maquinaria para defender a los dos presentadores de 'El Intermedio' y este 6 de abril de 2017, en 'Al Rojo Vivo', se ha hecho una encendida defensa de ambos.

Uno de los que gustosamente atendió a los requerimientos de Cristina Pardo, que hoy suplió a Antonio García Ferreras, fue Quique Peinado, colaborador de 'Zapeando' que fue muy claro en el mensaje y hacer pasar a Mateo y a Wyoming por víctimas:

Se puede ofender de muchas maneras, incluso sin tener la más mínima intención de hacerlo. Otra cosa es que te veas enfrentado a la ley y me parece que eso es un salto cualitativo muy distinto. Le he escuchado a Pérez Henares decir que a los de Hazte Oír les hemos puesto a parir. Ya, ya, pero los de Hazte Oír siguen ahí con su autobús, pagarán las multas que tengan que pagar, pero los que se van a ver delante del juez son Wyoming y Mateo.

Henares replicaba:

Peinado insistía en que:

El periodista y director de Publicaciones de Promecal estallaba:

Hay cosas que estás diciendo que son cómicos y a mí no me parece que sea sentido del humor. A ver, ¿desear la muerte de alguien es sentido del humor? No, es que dice eso de yo te deseo la muerte, pero eso sólo es una humorada.