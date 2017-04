Dani Mateo dice que "alucina" con la demanda que le han metido por su chiste: "¿Estamos tontos o qué pasa?"

Tiene razón Dani Mateo en que corren tiempos complicados para el humor, pero obvia que el tipo de humor al que se refiere en gracioso televisivo va casi siempre en la misma dirección, ofende siempre al mismo tipo de personas y evita con sigilo pisar callos peligrosos.

Nada del Islam, por si acaso. Ni media broma sobre los abogados comunistas asesinados en un despacho de la calle Atocha en 1977, ni coñas con Allende, Víctor Jara, las Brigadas Intenacionales, la Pasionaria o Lister. Todo a los del otro lado.

Dani Mateo, en cuyo honor hay que reconocer que sacude en todas direcciones y no se corta un pelo ni siquiera con Podemos, dice que 'alucina', al ver que un juzgado ha admitido a trámite la demanda que le han puesto por un gracia bastante pesada que él y Wyoming hicieron en El Intermedio sobre el Valle de los Caídos.

"Ya no entiendo nada de este país".

Sobre los demandantes, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, dice que no han entendido ni el chiste:

"Era sobre lo fea que era esa cruz. No se ofende ningún sentimiento religioso. ¿Estamos tontos o qué pasa? Es un chiste sobre un símbolo horroroso de una época horrorosa".

Que la Cruz del Valle de los Caídos es una opinión personal, no discutible, aunque bastante poco fundada. Sobre lo que añadió a continuación este 6 de abril de 2017, en conversación con Cristina Pardo también de LaSexta, muchos estarán de acuerdo:



Añade Dani Mateo que el humor está en peligro en España:

"Hay que reaccionar, porque si no, nos va a ganar el miedo. No podemos dejar que esta gente gane. Tienen derecho a existir y a pensar lo que consideren y tener sus valores, pero ya no tienen que mandar porque sí. Esa época ya pasó".