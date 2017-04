Dávila salta a la yugular de Margarita Sáenz por dar certificado de validez a los 'vendidos' verificadores de ETA

El paripé del desarme de la banda terrorista ETA provocó un encendido y tenso rifirrafe en la noche del 5 de abril de 2017 en el plató de 'El Cascabel' (13TV) entre Carlos Dávila y las tertulianas Margarita Sáenz y Martu Garrote, estas últimas defensoras de los verificadores y de la actitud del PSOE haciéndose la foto con quienes defienden a los asesinos.

Dávila tenía muy clara su postura:

A mí me horroriza el papel del PSOE y no entiendo que se haya retratado al lado de un asesino. Es que me parece increíble, por mucha paz que nos pueda traer este relato. Además con cuatro verificadores que están a sueldo desde hace muchos años.

Sáenz se revolvía en su silla y preguntaba con mala baba:

¿A sueldo de quién?

El periodista le respondía:

Pues a sueldo, por ejemplo, del Gobierno vasco.

La tertuliana repreguntaba:

¿Eso tú lo sabes de buena tinta?

Dávila le daba los datos:

No es que lo sepa de buena tinta. Es que eso está dicho y publicado y si tú no lo sabes es porque tú no te has querido informar.

Sáenz Díez, con un deje chulesco, apuntaba:

Te lo he preguntado para informarme y para aprender porque no sabía que eran gente vendida estos mediadores.

El periodista le aclaraba otro aspecto:

No son gente vendida, son gente indigna. Me parece mentira, Margarita, que defiendas a gentuza de este tipo.

Acto seguido aparecía en escena Martu Garrote:

Te has permitido el lujo de decir una barbaridad sobre el PSOE, que tiene más víctimas que nadie, diciendo que somos unos vendidos.

Carlos Dávila le cortó la frase asegurando que él no había dicho eso:

¡Qué no he dicho eso! ¡Qué no he dicho eso! Yo he dicho que se retratan al lado de un asesino.

La política socialista seguía con la matraca:

Tú estás hablando aquí de las víctimas, criticando a gente que realmente es una víctima como, por ejemplo, Eduardo Madina. Es que acabas de decir que lo que te parece infame es el papel del PSOE y los socialistas tenemos más víctimas que nadie...

Dávila volvía a corregirla:

¡Es que eso no es verdad! Pero mira, las víctimas socialistas me merecen el mismo respeto y el mismo cariño que todas las demás

Garrote, muy incómoda, se quejaba:

Pues entonces no nos insultes y no te erijas en voz de las víctimas

El periodista y presentador remataba a la del PSOE: