José Antonio Sánchez confirma sin quererlo que quien de verdad manda en la TVE del PP es Podemos

Es solo una frase. Pero en este caso, aunque solo sea por una vez, unas cuantas palabras valen más que cualquier tipo de imagen (TVE ha caído 20 puntos como preferencia de los españoles desde que el PP puso a Gundín como director de Informativos).

Con ella ha confirmado José Antonio Sánchez que quien de verdad manda en TVE es la izquierda más cercana a Podemos, y no el PP, como muchos critican, especialmente desde el Consejo de informativos--El caos de Gundín y Sánchez en TVE permite a la oposición hacer trizas al PP--.

Sucedió este 6 de abril de 2017. El presidente de RTVE, de moda tras sus explosivas declaraciones recientes en Casa América asegurando que España en Latinoamerica no colonizó sino que solo evangelizó, comparecía en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación--José Antonio Sánchez indigna a los latinoamericanos al comparar la derrota de los aztecas con la de los nazis--.

En el turno de preguntas, el diputado Ricardo Sixto de Unidos Podemos aludió al sempiterno asunto de la censura. Sánchez defendió el trabajo de los periodistas y los profesionales de la TV pública de una manera muy curiosa, asegurando que ellos son tan imparciales que de hecho en los telediarios no se ha hablado de las dos Coca-Colas de Ramón Espinar--Espinar se consagra: se salta el boicot podemita a la Coca-Cola y se las casca de dos en dos--.

Ricardo Sixto: La acusación de prácticas censoras no es nueva. Usted siempre las niega. Pero choca con el último informe del Consejo de Informativos que describe 16 prácticas de censura que buscan tapar cuestiones que perjudican al Partido Popular o ponen de relieve cuestiones que perjudican a los competidores del PP. ¿Cómo disculpa usted esto?

José Antonio Sánchez: Yo no conozco prácticas de censura en TVE donde se trabaja con neutralidad e imparcialidad.

[...]

Le voy a poner un ejemplo que han dado todos los medios pero TVE en sus telediarios no. Un compañero suyo,que se ha tomado una Fanta, o una Coca-Cola, no lo recuerdo. Que no la quería beber y le han pillado. ¿Es censura porque no lo hemos dado? Pues nosotros no lo hemos dado.

A un representante del grupo socialista, no recuerdo su nombre, le han grabado de una forma no legal unas conversaciones criticando a sus compañeros. No lo hemos dado. ¿Hemos censurado? ¿Y los chats aquellos del señor Iglesias hacia una colaboradora? Pues tampoco lo dimos (El caos de Gundín y Sánchez en TVE permite a la oposición hacer trizas al PP).