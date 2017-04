Marhuenda despedaza a Dani Mateo por sobreactuar con la demanda que le han interpuesto por reírse del franquismo

Dani Mateo participó este 7 de abril de 2017 en Espejo Público de Antena3 para explicar la denuncia que la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos le ha interpuesto por un chiste sobre el Valle de los Caídos en 'El Intermedio'. Wyoming y Dani Mateo 'crucificados' por sus burlas al franquismo.

Y allí, como no podía ser de otra manera, entró en conflicto con Francisco Marhuenda e ese debate sobre el humor y la humillación a las víctimas que tanto se está dando en los platós en estas fechas tras el caso 'Cassandra'. Dani Mateo dice que "alucina" con la demanda que le han metido por su chiste: "¿Estamos tontos o qué pasa?":

Marhuenda: Está bien que sobreactuéis pero tú sabes perfectamente que esto va a quedar en nada. Te lo habrá dicho tu abogado o si no, cambia de abogados. ¡Es que ya es cansino! El juez está atado de pies y manos, y salvo que haya un defecto de forma, tiene que tramitarla, la archivará y ya. Esta asociación es impresentable.

Dani Mateo: Ese no es el debate, Paco, tú me ofendes muchas veces cuando hablas y no te voy a denunciar jamás.

Marhuenda: Si vosotros os metéis conmigo, a ti y a Wyoming os tengo que pedir derechos de autor.

Dani Mateo: Yo sé que esto no va a ningún lado porque es muy freak, pero yo estoy aquí por los casos de Cassandra, de Strawberry y de los raperos, y a ellos sí les condenan.