Así se las gastaba María Teresa Campos con su sustituta: a zapatazo limpio

No es un secreto cómo se las gasta María Teresa Campos, esa encantadora abuelita que antaño fue la reina de las mañanas gracias a su naturalidad.

Son muchos los que han 'sufrido' su ira, entre ellos, Toñi Moreno, quien ha confesado un incidente alarmante de la época en la que trabajó con la madre de Terelu.

Toñi Moreno ahora está contenta y feliz. Tras sus fracasos en TVE y una larga época en paro, la andaluza presenta ahora 'Gente maravillosa' en Canal Sur, está en Antena 3, pero en breve pasará a formar parte de Telecinco cogiendo el horario que tenía María Teresa Campos.

El 26 de enero de 2017, en una entrevista concedida al programa 'Historias de la Tele', Moreno comenzó hablando de su nuevo proyecto:

Sería una imbécil si os dijera que yo siempre he hecho la televisión que he querido, porque no depende de ti. He tenido que hacer un programa que no me apetecía absolutamente nada o trabajar con gente con la que no me entiendo. Yo donde me siento a gusto es en el tema social, porque pienso que la tele sirve para algo bueno.