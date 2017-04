La brutal confesión de Alonso Caparrós: "Fui con mi bebé a un tugurio comprar droga"

Claudia, la hija de Alonso Caparrós visitó el 8 de abril de 2017 el plató de 'Sábado Deluxe' junto a su padre para contar cómo fue su experiencia y la de su familia con respecto a la adicción que sufrió el presentador y que reveló pocas semanas antes en el mismo plató.

Alonso Caparrós necesitaba saber hasta qué punto sus adicciones habían hecho mella en su hija Claudia. El presentador quería escuchar de boca de su pequeña que todo estaba solucionado, que todo estaba perdonado. Claudia ha contestado y ha conseguido emocionar a Jorge Javier Vázquez:

No tengo nada que perdonarte papá, yo siempre he tenido fe en ti y siempre he recordado únicamente los momentos buenos que me has dado.