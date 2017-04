Inda, harto de Sardá: "Que le pongan un bozal al niño bonito de 'laSexta Noche'"

A grito pelado. Xavier Sardá y Eduardo Inda se han convertido en las últimas semanas en la pareja de combate dialéctico más explosiva de 'laSexta Noche'.

La noche del 8 de abril de 2017, en el plató de la tertulia de laSexta, se las volvieron a tener tiesas. En esta ocasión, todo a cuenta de la demanda que le ha caído a dos presentadores del segundo canal de Atresmedia, Wyoming y a Dani Mateo ('El Intermedio') por sus mofas y burlas sobre el Valle de los Caídos.

Inda, que exponía su argumentación, se veía continuamente interrumpido por Xavier Sardá:

Quiero diferenciar esto de lo de Cassandra Vera. El Gran Wyoming ha hecho de esto una causa tremenda y le está funcionando. Esa querella no va a ninguna parte, así que que no vaya de víctima porque no va a pasar nada. Cuando se habla de sentimientos religiosos hay que tener cuidado porque ofendes lo más íntimo de cada persona. Yo creo que no hay delito, no veo nada, pero hay que tener cuidado.