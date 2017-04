Wyoming: “Rajoy seguro que no tiene a nadie en la cuneta”

Wyoming junto a Dani Mateo concedieron una entrevista en la 'Sexta noche', en la que abordaron su versión de los hechos en torno a la denuncia admitida a trámite contra los dos cómicos. Y aunque admitida, la prosperidad de la misma parece muy dudosa, hecho que no ha amilanado a Wyoming para hacer unas declaraciones, que han sentado muy mal, fundamentalmente en el seno del PP.

Durante la entrevista, en la que mostró todo el tiempo un tono de indignación y cierta sorna, entre otras perlas, afirmó sobre Rajoy y el PP:

en el PP no son partidarios de la memoria histórica, no son partidarios de tocar los muertos, pero están todo el día tocando muertos, el otro día estuve en Murcia y van a mover a un muerto para llevarlo a la Catedral porque ahora resulta que es más santo de lo que creían



Igualmente aprovechó para disparar contra Pedro Sánchez, que también recibió su particular palo:

Por eso a mí las abstenciones nunca me han gustado, yo siempre he sido de opinar.

Wyoming concluía diciendo:

Yo no tengo ningún sentimiento religioso, ni bueno ni malo. Siempre me ha importado un carajo. A mí no me puede juzgar usted ahí, Señoría lo siento.