El doloroso detalle en el adiós de Chacón que aporta Bono: "El niño aún no está informado..."

La repentina y prematura muerte de Carme Chacón ha dejado una larga ristra de dolor en el Partido Socialista, en la política en general, y en su entorno privado y su familia especialmente. Carme Chacón contó con valentía cómo convivía con su 'corazón del revés'

El socialista José Bono, quien también ocupara la cartera de Defensa como la malograda Carme Chacón, era entrevistado este 10 de abril de 2017 en Las Mañanas de Cuatro para compartir su dolor y el del resto de compañeros de partido, participando además de la capilla ardiente colocada en homenaje de la desaparecida. "Desolación absoluta" de los famosos ante la muerte de Carme Chacón.

Charlando con Javier Ruiz comentó Bono un pequeño que le caló dentro al político retirado por haber vivido una situación similar:

Así contó Carme Chacón cómo era su corazón del revés.

Interesado por la cuestión, preguntaba Ruiz: "Señor Bono, ¿su hijo todavía no sabe que ella ha muerto?"

Bueno... Me decían hace un rato que iba a ir diciéndoselo. No quiero yo fabricar una noticia, solo quiero trasladar el sentimiento. Mi madre murió cuando yo era pequeño y recuerdo el trauma de cuando me lo decían y por eso me he fijado en esa circunstancia. Es un niño pequeño y es una tarea que hace que se derrumbe hasta el ánimo más fuerte.