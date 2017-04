Tunda al podemita Mayoral por ponerse del lado de los etarras y encantado con el circo del desarme

Este 8 de abril de 2017 se produjo una nueva escenificación de la banda terrorista ETA haciendo un desarme preparado, que supone dos cuestiones distintas según la izquierda y la derecha españolas. Sábado de Pasión: Ni olvido ni perdón para los asesinos de ETA y sus compinches.

El ejemplo lo protagonizaron este lunes 10 de abril de 2017 en Las Mañanas de Cuatro el podemita Rafa Mayoral, orgulloso de que "los actores políticos de ETA" se pongan del lado de la democracia, y César Zafra (Ciudadanos) y Emilio del Río (PP), muy críticos con el discurso de izquierda radical de Podemos. Alfonso Ussía destroza al podemita Mayoral por exigir al Gobierno que ayude a la ETA.

Mayoral, que parecía recién llegado del gimnasio por su indumentaria, está encantado con el 'desarme de ETA', que para él solo fueron protagonistas del "fenómeno del terrorismo" y pide reconocimiento para las violaciones que pudieron sufrir los etarras en el ejercicio de su actividad... El podemita consiguió sacar de quicio a los representantes de PP y C's, que le metieron una buena tunda dialéctica:

Emilio del Río: En Podemos han dicho que hay ensañamiento... ¿Cumplir las sentencias es ensañamiento?

Rafa Mayoral: Si yo no he hablado de no cumplir las sentencias, he dicho que hay esclarecer todas las violaciones de derechos humanos que se han producido a lo largo de los años. Porque eso es lo que reclama la sociedad vasca. Y lo vimos en las autonómicas en Euskadi. Toca la etapa de la recuperación de la verdad en su conjunto para poder pasar página. Lo que no tiene sentido es no mirar al futuro, y que esas armas estén fuera de circulación es buena noticia para todo el mundo.

Emilio del Río: Yo creo que lo que quiere la sociedad vasca y la española es que se cumplan las leyes democráticas, las sentencias, y que eso no es ensañamiento. Y que la mayoría están con las víctimas del terrorismo, y no con pasear a Otegi por el Parlamento vasco, ni con aplaudir a Bildu de forma entusiasta en el Congreso, ni con recibir a las familias de los agresores de Alsasua. Sin justicia no hay fin del terrorismo.