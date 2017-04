Tremendo repaso de Carmen Tomás y Beaumont a dos tertulianos que les quieren hacer creer el final de ETA

El desarme de la banda terrorista ETA ha conseguido dividir de nuevo a la sociedad española entre quienes piensan que se trató de un circo para seguir en la palestra y que no conlleva el desarme total, y los que consideran que es un paco óptimo y el final definitivo de la banda. Sobre una parte de España sobrevuela hoy un maligno sentido de agradecimiento a ETA.

Y esto se representó a la perfección en la tertulia de ‘Hoy es noticia' de 13TV este 11 de abril de 2017, con cuatro periodistas discutiendo a pecho descubierto sobre un asunto que remueve las vísceras de la sociedad española. Podemos se suma con entusiasmo a la bacanal de impunidad y legitimación de ETA.

Así discurrió el debate, con Carmen Tomás y Antonio Martín Beaumont muy enfadados con las posiciones de Ricardo Martín y Ángel Calleja (20 Minutos).

Carmen Tomás: ¿Pero cómo van a estar derrotados si están en las instituciones públicas? ¡Pero qué me estás contando! ¡No han pedido perdón, no están con las víctimas, no están colaborando, no han entregado todas las armas! Nos están tomando el pelo, ¡y yo no pienso que ellos nos tomen el pelo! ¡Ni ellos ni tú! Que ahora mismo nos estás tomando el pelo a nosotros.