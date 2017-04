Disculpas insuficientes de Charlize Theron tras su feo plantón al 'Hormiguero 3.0'

Charlize Theron, después de dejar tirados a Pablo Motos y su equipo de 'El Hormiguero 3.0', ha pedido disculpas, a su manera. Sin dar ninguna justificación por su maleducada conducta, ha publicado en Twitter un pequeño mensaje.



Tenía que haber acompañado a Vin Diesel para promocionar Fast&Furious 8, pero a pesar de estar en España, en el último momento, canceló su agenda.

Muchos dijeron que no quería ir por su mala experiencia en una visita anterior al programa, en el 2012. Pero Motos aclaró que había tenido que volver a EE.UU. tras recibir una llamada importante. Sea como sea, ha sido un feo para el que una disculpa como esta, parece insuficiente.

Pablo, so sorry I was not able to be with you @El_Hormiguero, but hope to see you next time I’m in Spain!!