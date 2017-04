'Garrotazo' de Jaime González a Martu: "No pongas cara rara, las dictaduras que quedan son de izquierdas"

La situación en la Venezuela de Nicolás Maduro resulta insostenible. El régimen dictatorial no sólo sigue aumentando su presión sobre los opositores, sino que la población atraviesa por auténticas penurias para poder llevarse a la boca un triste mendrugo.

La noche del 11 de abril de 2017 'El Cascabel' (13TV) le dedicó varios minutos a esta cuestión. Jaime González, jefe de opinión de ABC, era directo a la hora de exponer que si la situación por la que atraviesa el país caribeño fuese por culpa de una dictadura de de derechas, el mundo no estaría tan impasible:

Proseguía:

En Venezuela hay una dictadura, pero una dictadura como la copa de un pino y yo creo además que el ardid y la trampa consiste precisamente en que el régimen durante mucho tiempo ha dicho "¿pero cómo vamos a ser nosotros una dictadura si a nosotros nos han elegido los venezolanos en las urnas? Les han elegido los venezolanos en las urnas despues de unas elecciones con muchas trampas. Pero cuando hablamos de España y la relación que tenemos con Venezuela, que es una relación que no tiene ningún otro país en el mundo por cuestiones obvias, estamos olvidando lo que a mí me parece fundamental, que el problema de Venezuela persiste en Venezuela porque el mundo entero se ha puesto un dedo en el ojo, un dedo en la nariz y otro en los oídos.

Aseguraba que:

En ese instante intervenía Martu Garrote:

González le rebatía la afirmación:

No, no. Prácticamente, si tú te coges el mapa mundial de las dictaduras, y es un hecho empírico, no hay dictaduras de derechas. Todas las dictaduras que hay en el mundo y no me mires con cara rara, pero es que es verdad, son de izquierdas y además empiezan de la misma manera. Son movimientos de corte populista, el socialismo del siglo XXI, que al final lo que hacen es pervertir la democracia.