El despiadado despelleje de Leticia Sabater al novio de María Teresa Campos

Ha sido un ataque en toda regla. Leticia Sabater, en exclusiva para esDiario, comenta sus expectativas en la próxima edición de 'Supervivientes' (Telecinco) y aprovecha para darle cera a Bigote Arrocet:

Con Bigote concursé en Supervivientes en el 2004 y lo que vi no me gustó. Su personalidad no me va. Es el típico picaflor que con piropos intenta engatusar a las mujeres para ver cuál cae. Es lo que hizo cuando concursamos juntos y no me gusta.

Apunta que:

Lo que yo vi es que le encantan las mujeres y que va detrás de ellas. En el concurso que compartimos, se pasaba el día intentando ligar. Si por él fuera, estaría con todas. Lo que ocurre es que produce rechazo porque es excesivamente empalagoso.

Le tilda de tener una galbana de campeonato:

Es un vago redomado. Cuando concursamos juntos, se pasaba el día tumbado en la arena e intentando conquistar chica tras chica. Por lo que vi, la convivencia no es lo suyo porque no tiene espíritu de equipo. No se implica en las tareas de supervivencia comunes que deben desarrollar todos los concursantes: pescar, ir a por el agua, buscar frutas... Para él, su máxima preocupación es ligar. Lo que he descrito es lo presencié. No estoy inventándome nada.

Y asegura que María Teresa Campos hace bien en temer a Arrocet: