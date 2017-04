Alyson gana la guerra de rubias y vence de calle el 'GH VIP 5'

Fin de la espera. En pleno Jueves Santo, mientras más de media España se echaba a las calles para contemplar las procesiones que adornan las calles de las principales localidades, en Guadalix de la Sierra se procedía a vivir el 13 de abril de 2017 el momento más impactante de 'Gran Hermano VIP 5' (Telecinco).

Más de tres meses de convivencia en la casa y por fin se iba a saber quién era la ganadora. Tras la salida de Irma Soriano el 9 de abril de 2017, quedaban en la casa Daniela Blume y Alyson Eckmann. ¿Quién se llevaría el gato al agua en esta guerra definitiva de rubias?

Jordi González, después de una noche de nervios, por fin decía las palabras mágicas, esas de que "la audiencia ha decidido que debe ganar 'Gran Hermano VIP 5'..." y el resultado fue que la americana Alyson era quien se alzaba con la victoria y con los 100.000 euros.

Antes de saber el nombre de la ganadora y de que ambas finalistas asegurasen que la otra sería una justa ganadora, Alyson ha querido dedicar unas palabras a su compañera Daniela:

Quiero darte las gracias por todo lo que hemos vivido esta última semana, o cuatro días, o cuatro años, no sé lo que ha pasado, pero ha sido muy bonito. Me has enseñado mucho de mí misma, ha sido muy heavy, ha sido aguacate.