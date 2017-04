Alyson Rae Eckmann: De 'Hable con ellas' a ganar 'GH VIP' y llevarse el maletín de los 100.000 euros

Al buche. Ha tenido que hacer de todo, incluido enseñar teta y trozos de trasero, pero el pastón lo merecía (Los 10 grandes 'descuidos' programados por 'GH VIP 5' para subir audiencia).

Alyson Eckmann se ha proclamado este jueves 13 de abril de 2017 ganadora de Gran Hermano VIP 5.

La americana se ha impuesto finalmente en el duelo definitivo a Daniela Blume y se ha alzado con el preciado maletín que guarda los 100.000 euros del premio (Alyson gana la guerra de rubias y vence de calle el 'GH VIP 5').

Su espontaneidad y desparpajo durante los tres meses de convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra han conquistado a los espectadores del reality, que decidieron con sus votos que fuera ella la merecedora del preciado maletín.

El maletín con el pastón fue entregado a la americana por el propio Jordi González ante la ausencia de Laura Matamoros, a punto de poner rumbo a Supervivientes 2017.

Eckmann no se lo podía creer cuando el presentador pronunció su nombre.

Desde el primer minuto de la gala, la concursante había manifestado su certeza de que sería Daniela la que se haría con la victoria. "What? What? What?", repetía la ganadora entre lágrimas mientras era abrazada por sus familiares y amigos.

"¿Esto es de verdad? Te lo juro que pensé que iba a ganar ella". "Hace tres meses, estaba con mi familia en Estados Unidos, en Navidad y les dije: He dejado mi trabajo porque voy a hacer un reality. Y ellos se sorprendieron".

Alyson dejaba así entrever que no estaban convencidos de la conveniencia de su ingreso en la casa de Guadalix de la Sierra.

"Ahora estoy aquí, esto se ha acabado y estoy temblando. No me lo creo".

Acto seguido, González le hizo entrega de su ukelele con el que se arrancó a cantar una de sus canciones.

EL PERFIL DE LA GANADORA

Pero, ¿quién es Aly?

Nacida en Seattle el 8 de noviembre de 1990, esta estadounidense de 26 años decidió recién cumplida la veintena que su futuro estaba en España.

La joven hizo las maletas y se trasladó a Madrid, donde pretendía residir diez meses. Transcurrido este primer período encontró trabajo de niñera y prolongó su estancia en la capital dos años más, hasta que las cámaras de televisión se cruzaron en su camino.

Durante una escapada vacacional a Canarias, Alyson se topó con la grabación de 'Un príncipe para Corina'.

Fue en el dating show de Cuatro cuando la vimos por primera vez en nuestras pantallas, y como según relata ella misma, "acabé saliendo por la tele sin saber muy bien cómo".

Su manejo del castellano y el currículum de los rostros televisivos que le acompañaban en ese momento -Sandra Barneda, Yolanda Ramos, Beatriz Montañez y Natalia Millán- eclipsaron en parte su participación, que se vio más enfocada al reporterismo.

Paralelamente a su participación televisiva, Alyson se metió en el mundo de la radio. Concretamente en el programa 'No te cortes' de Los 40 Principales, donde conoció a Daniela Blume antes de compartir aventura en 'GH VIP'.

Su siguiente trabajo televisivo fue como reportera en el programa 'Todo va bien', espacio que condujeron Xavi Rodríguez y Edurne -posteriormente Lara Álvarez- en el access prime time de Cuatro entre 2014 y 2015. En Mediaset también hizo sus pinitos en la interpretación con un cameo en 'La que se avecina'.

A finales de 2015 se incorporó al joven canal NonStop People, en el que ha destacado como uno de sus rostros más visibles hasta su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra.

Alyson Eckmann fuera de la televisión

Fuera de la televisión, Alyson no ha escondido sus dotes musicales. Lo hizo también durante su estancia en 'GH VIP', que coronó con un pequeño tema con su ukelele al término de la gran final.

En ese sentido, la joven norteamericana probó suerte en el mundo de la música con su single 'Day after day', lanzado en 2015.

A margen de su vida profesional, Alyson Eckmann fue noticia en medios del corazón por ser relacionada sentimentalmente con los actores Álex González y Peter Vives, aunque los rumores nunca se llegaron a confirmar.

También se le ha relacionado con deportistas como el tenista Fernando Verdasco, al que se aludió en la gala final.