Prohíben a Rusia participar en Eurovisión este año

La 62ª edición del Festival de Eurovisión, que se celebrará en la capital de Ucrania, Kiev, no contará con la participación de Rusia. Yulia Samoylova, representante rusa para esta edición, tenía prohibido la entrada en Ucrania, desde el pasado mes de marzo, por haber entrado ilegalmente para un concierto, en una ocasión anterior.

La Unión Europea de Radiodifusión, ha informado que Rusia no podrá estar en el certamen este año: "Después de que a la representante rusa en Eurovisión, Yulia Samoylova, no se le permitiera entrar en Kiev para participar en la competición de Eurovisión de 2017, la EBU ofreció formalmente dos propuestas alternativas al Channel One (Rusia) para hallar una solución que permitiera a Rusia continuar con su participación en el concurso", según indica el comnucado de la EBU, ninguna de las dos alternativas dieron resultados.