La apasionada reprimenda de Pérez Henares con el que coge de la solapa y deja de una pieza a 'Echeminga'

No fue una pregunta en sí. Fue más bien una descarga de munición dialéctica que dejó petrificado a Pablo Echenique.

La entrevista con el secretario de organización de Podemos en 'Los Desayunos' de TVE transcurría tranquila hasta que le llegó el balón a 'Chani' Pérez Henares, que aprovechó su turno de pregunta para soltarle un sermón al invitado de este 17 de abril de 2017 con el objetivo de que los espectadores pudieran apreciar aún más las costuras de su discurso.

Tan solo la intervención del árbitro, Sergio Martín, avisando a su tertuliano que pusiese fin a su diatriba porque el tiempo se acacaba permitió a Echenique volver a sonreir.

Chani Pérez Henares: Hay una cosa que me sorprende en su discurso y le confieso que me duele.

Lo ha hecho aquí. Es una sistemática descalificación de nuestra calidad democrática, que si la trama, que si la casta...

Y ustedes se atribuyen poco menos que ser los únicos representantes del pueblo, como si el resto de los representantes del Parlamento no lo fueran. Mire, en los escaños de la izquierda yo he visto sentados desde el 77 a Marcelino Camacho, a Nicolás Redondo, a Cabral...¿no es arrogante e incluso un insulto a la gente que luchó por las libertades que utilicen el término del Régimen del 78? Hay gente que luchó contra la Dictadura que tiene un pedigrí que ustedes no tienen.

Echenique: Nosotros no le decimos eso a esa gente, somos conscientes de los derechos conseguidos por luchas de la gente que vino antes y por eso nos duele que se estén socavando esos derechos. Cuando hablamos de trama y de casta no hablamos de la gente que intentó avanzar en los derechos, sino que hablamos de Rato, de Pujol y de Bárcenas. No hablamos de la gente que ha mencionado.

Chani Pérez Henares: Pero también lo hacen con Suárez. No, es que la descalificación es a nuestra democracia, parece que le gustan otros modelos y ponen en tela de juicio a nuestra Constitución

Sergio Martín: Nos quedamos sin tiempo. ¿Eso era otra pregunta?

Chani Pérez Henares: No, es un poco de debate pero en fin