El PSOE sale en tromba a frenar el "repugnante Trolas-Bus" de Pablo Iglesias

El Tramabús de Pablo Iglesias ha irritado a todos los partidos políticos más allá de Podemos, pero mientras que en el Partido Popular se lo toman con más humor, en el PSOE, potenciales aliados de la izquierda -y de hecho cómplices en algunos gobiernos autonómicos y municipales-, han empezado a rabiar. Twitter se parte de risa con el 'tramabús' de Podemos y proponen que lo conduzca Maduro.

Lo han hecho a través de muchos canales, pero todos coinciden en que la propuesta podemita es repugnante por haber plasmado la cara de Felipe González como parte de eso que llaman 'trama' y en la que meten a condenados por corrupción como Rodrigo Rato, Jordi Pujol o Luis Bárcenas.

Fueron varios los socialistas, como Antonio Miguel Carmona, la diputada Ángeles Álvarez y el exministro Miguel Sebastián, todos ellos en Al Rojo Vivo de laSexta este 17 de abril de 2017:

Ángeles Álvarez : Me ha producido repugnancia, porque no es un ataque a Felipe González sino trata de poner en evidencia que ni busca al PSOE como aliado ni busca una confluencia de las izquierdas. Repugnante y preocupante al poder de manifiesto cuáles son las prioridades de Podemos, que es poner en cuestión la Transición. Me produce una doble repugnancia. Está buscando un enfrentamiento con el PSOE, la comparación es muy ofensiva.

Miguel Sebastián: Mezclan gente muy variopinta; gente condenada y en la cárcel y gente que no tiene ni un indicio de delito. A mí no me gusta este tipo de iniciativas ni entiendo lo que pretende, porque la acción política tiene que buscar un objetivo. Y además espero que el autobús sea eléctrico y no estén contaminando la ciudad.

Antonio Miguel Carmona: Han montado un trolas-bus, de trolas. Porque tiene verdades y medias verdades. Poner ahí la foto del secretario general del PSOE me parece una ofensa. Si hubiéramos contestado contundentemente desde el primer día que ofenden a un miembro del PSOE honrado, no pasarían estas cosas.