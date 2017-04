Alba Carrillo confiesa que se disfrazaba de 'enfermera cachonda' para intentar animar su aburrida relación con Feliciano López

Rumbo ya a Honduras, Alba Carrillo, ha dejado tras de sí unas declaraciones a Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame', que de las que siguen sonando sus ecos.

Nunca ha habido 'palmeroning' y no prometo nada, sabes que yo soy... la libido la tengo bien, de 0 a 10 en un 12... la primavera me ha... estoy recuperándome.

Carrillo, igualmente dejó a su ex Feliciano López a la altura del betún, afirmando que sexualmente, la cosa no había ido muy bien, incluso bromeó diciendo que se había disfrazado de "enfermera cachondona", pero no había obtenido ningún resultado.