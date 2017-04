Ana Rosa e Inda 'apedrean' el autobús del odio del arrogante Iglesias

Menuda la que se lió este 18 de abril de 2017 en El Programa de Ana Rosa con la presencia mediante videoconferencia de Pablo Iglesias, el dueño del Tramabús del odio, más el periodista Eduardo Inda y la propia presentadora Ana Rosa Quintana.

La discusión a tres arrancó muy temprano, apenas tras producirse las primeras palabras del líder podemita, que con su autobús del odio anda señalando por las calles de Madrid a algunos políticos condenados por corrupción y también a otros comunicadores, como el magnate Juan Luis Cebrián o el periodista Eduardo Inda. Ana Rosa se mostró muy dura contra el impertinente podemita:

Pablo Iglesias: Decir esto es la verdad, y hay que señalar a los que mienten, y en este país ha habido una trama policial a las órdenes del ministerio del Interior, que utilizaba Eduardo Inda para publicar falsedades, y decir eso es decir la verdad. Y en este país muchos han dicho muchas mentiras y ya era hora de que alguien dijera la verdad. Nadie se tiene que ofender por esto, Ana Rosa.

Ana Rosa: Pablo, perdona, la verdad decides tú lo que lo es o no lo es; es la posverdad, que no ha pasado por los tribunales ni por las instituciones democráticas. Es una verdad que tú decides...

Pablo Iglesias: ¿Cómo que no? En democracia se puede opinar. El hecho de que a ti no te guste algo, Ana Rosa, no significa que no se pueda decir en democracia. En democracia se puede criticar... Yo puedo criticar que haya tabloides que mienten. Mentir es mucho peor que la posverdad.

Ana Rosa: Te voy a decir que me parecería igual de mal que a Espinar o a ti os pasearan en un autobús decidiendo quién hace las cosas bien y quién mal.

Pablo Iglesias: Con todo el cariño, Ana Rosa, eso es lo que hacéis vosotros muchas veces cuando señaláis lo que se está haciendo cuando son cosas falsas. Lo que no puede ser es que siempre habléis los mismos. De nosotros se han dicho barbaridades y luego han llegado a los tribunales y han quedado archivadas. En este país parecía que solo podían hablar algunos.

Ana Rosa: No sé si habéis pensado en las consecuencias que puede tener para una persona ponerle una diana.

Pablo Iglesias: No es ponerle una diana, no es verdad lo que dices.

Ana Rosa: Sí, si es ponerla. Estás poniendo al lado de personas condenadas por corrupción a algunas que no te gusta lo que dicen.